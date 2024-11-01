Конституционный суд Молдовы утвердил результаты референдума о евроинтеграции

Флаг Молдовы (Иллюстративное фото: EPA)

Конституционный суд Молдовы утвердил результаты референдума о европейской интеграции на заседании в четверг, 31 октября. Результаты заседания передает местное СМИ Newsmaker.

Теперь в молдовскую конституцию внесут соответствующие изменения: в преамбулу (вводную часть) добавят слова о необратимости европейского пути государства.

К тому же в основной закон Молдовы внесут отдельную статью о евроинтеграции. Согласно ее первому пункту, дальнейшее присоединение к договорам Евросоюза будут утверждать органическим законом (т.е. его принятие прямо предусмотрено конституцией).

Такой закон должен быть принят парламентом республики большинством депутатов.

Решение Конституционного суда обжалованию не подлежит.