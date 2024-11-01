Конституционный суд Молдовы утвердил результаты референдума о евроинтеграции
Конституционный суд Молдовы утвердил результаты референдума о европейской интеграции на заседании в четверг, 31 октября. Результаты заседания передает местное СМИ Newsmaker.
Теперь в молдовскую конституцию внесут соответствующие изменения: в преамбулу (вводную часть) добавят слова о необратимости европейского пути государства.
К тому же в основной закон Молдовы внесут отдельную статью о евроинтеграции. Согласно ее первому пункту, дальнейшее присоединение к договорам Евросоюза будут утверждать органическим законом (т.е. его принятие прямо предусмотрено конституцией).
Такой закон должен быть принят парламентом республики большинством депутатов.
Решение Конституционного суда обжалованию не подлежит.
- На референдуме вступление Молдовы в ЕС поддержало 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.
- В один день с референдумом в Молдове прошли выборы президента. По результатам обработки 100% протоколов большинство голосов набрало действующая глава государства Санду. Однако политик набрала лишь 42,45%, а потому 3 ноября состоится второй тур. На нем ее оппонентом станет бывший генеральный прокурор Стояногло, набравший в первом туре 25,98%.
- По данным расследования по подкупу избирателей, только в октябре накануне голосования из РФ в Молдову перевели более $24 млн из-за применения российского "Промсвязьбанка".