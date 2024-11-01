Конституційний суд Молдови схвалив результати референдуму про євроінтеграцію

Прапор Молдови (Ілюстративне фото: EPA)

Конституційний суд Молдови схвалив результати референдуму про європейську інтеграцію на засіданні у четвер, 31 жовтня. Результати засідання передає місцеве ЗМІ Newsmaker.

Тепер до молдовської конституції внесуть відповідні зміни: до преамбули (вступної частини) додадуть слова про незворотність європейського шляху держави.

До того ж до основного закону Молдови внесуть окрему статтю щодо євроінтеграції. Згідно з її з першим пунктом, подальше приєднання до договорів Євросоюзу затверджуватимуть органічним законом (тобто його ухвалення прямо передбачено конституцією).

Такий закон має ухвалити парламент республіки більшістю депутатів.

Рішення Конституційного суду оскарженню не підлягає.