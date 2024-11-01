Конституційний суд Молдови схвалив результати референдуму про євроінтеграцію
Конституційний суд Молдови схвалив результати референдуму про європейську інтеграцію на засіданні у четвер, 31 жовтня. Результати засідання передає місцеве ЗМІ Newsmaker.
Тепер до молдовської конституції внесуть відповідні зміни: до преамбули (вступної частини) додадуть слова про незворотність європейського шляху держави.
До того ж до основного закону Молдови внесуть окрему статтю щодо євроінтеграції. Згідно з її з першим пунктом, подальше приєднання до договорів Євросоюзу затверджуватимуть органічним законом (тобто його ухвалення прямо передбачено конституцією).
Такий закон має ухвалити парламент республіки більшістю депутатів.
Рішення Конституційного суду оскарженню не підлягає.
- На референдумі вступ Молдови в ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.
- В один день з референдумом у Молдові проходили вибори президента. За результатом обробки 100% протоколів більшість голосів набрала чинна глава держави Санду. Проте політикиня набрала лише 42,45%, а тому 3 листопада відбудеться другий тур. На ньому її опонентом стане колишній генеральний прокурор Стояногло, котрий у першому турі набрав 25,98%.
- За даними розслідування щодо підкупу виборців, тільки у жовтні напередодні голосування з РФ до Молдови переказали понад $24 млн через застосунок російського Промсвязьбанка.