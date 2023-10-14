Контрабанда, оружие, наркотики. В Мариуполе действуют минимум две банды узбеков – ССО

Во временно оккупированном Мариуполе образовались по меньшей мере две преступные группировки из этнических узбеков, выходцев из Таджикистана. Об этом сообщил созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления.

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Ссылаясь на источники в местном подполье, ЦНС сообщил, что оккупанты завезли в Мариуполь более 25 000 строителей из РФ и стран Центральной Азии.

"Таким образом враг решает проблему с нехваткой рабочей силы, так как местные жители не хотят работать на оккупантов, и одновременно меняет демографический состав города", – говорится в сообщении.

ЦНС отметил, что мигранты уже создали по меньшей мере две "этнические банды", занимающиеся торговлей оружием и наркотиками, контрабандой, сбором металлолома и нелегальными перевозками и строительством.

В ЦНС также напомнили, что ранее оккупанты мобилизовали узбеков, приехавших работать строителями в Мариуполь.

По данным Центра нацсопротивления, оккупанты планируют заселить 300 000 россиян во временно оккупированный Мариуполь.

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