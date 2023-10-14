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Контрабанда, оружие, наркотики. В Мариуполе действуют минимум две банды узбеков – ССО

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 21:58
Контрабанда, оружие, наркотики. В Мариуполе действуют минимум две банды узбеков – ССО - Фото
Мариуполь (Фото - Telegram-канал Петра Андрющенко)

Во временно оккупированном Мариуполе образовались по меньшей мере две преступные группировки из этнических узбеков, выходцев из Таджикистана. Об этом сообщил созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления.

Ссылаясь на источники в местном подполье, ЦНС сообщил, что оккупанты завезли в Мариуполь более 25 000 строителей из РФ и стран Центральной Азии.

"Таким образом враг решает проблему с нехваткой рабочей силы, так как местные жители не хотят работать на оккупантов, и одновременно меняет демографический состав города", – говорится в сообщении.

ЦНС отметил, что мигранты уже создали по меньшей мере две "этнические банды", занимающиеся торговлей оружием и наркотиками, контрабандой, сбором металлолома и нелегальными перевозками и строительством.

В ЦНС также напомнили, что ранее оккупанты мобилизовали узбеков, приехавших работать строителями в Мариуполь.

  • По данным Центра нацсопротивления, оккупанты планируют заселить 300 000 россиян во временно оккупированный Мариуполь.
  • Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь: смотрите спутниковые фото.

Читайте также: Российские оккупанты углубляют дно в порту Мариуполя для вывоза награбленного

Оксана Житнюк
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