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Контрабанда, зброя, наркотики. У Маріуполі діють щонайменше дві банди узбеків – ССО

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 21:58
Контрабанда, зброя, наркотики. У Маріуполі діють щонайменше дві банди узбеків – ССО - Фото
Маріуполь (Фото - Telegram-канал Петра Андрющенка)

У тимчасово окупованому Маріуполі утворилось щонайменше два злочинні угруповання з етнічних узбеків, які є вихідцями з Таджикистану. Про це повідомив створений Силами спецоперацій Центр національного спротиву.

Посилаючись на джерела в місцевому підпіллі, ЦНС повідомив, що окупанти завезли до Маріуполя понад 25 000 будівельників з РФ та країн Центральної Азії.

"Таким чином ворог вирішує проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів, та одночасно змінює демографічний склад міста", – йдеться в повідомленні.

ЦНС зазначив, що мігранти вже створили щонайменше дві "етнічні банди", що займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором брухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом.

У ЦНС також нагадали, що раніше окупанти мобілізували узбеків, які приїхали працювати будівельниками у Маріуполь.

  • За даними Центру нацопору, окупанти планують заселити 300 000 росіян у тимчасово окупований Маріуполь.
  • Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя: дивіться супутникові фото.

Читайте також: Російські окупанти поглиблюють дно в порту Маріуполя для вивезення награбованого

Оксана Житнюк
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війнаТаджикистанмаріупольбандаЦентральна Азія
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