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Контрнаступление ВСУ у Харькова вынудило Россию перебросить туда войска с Донбасса – ISW

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 02:51
Контрнаступление ВСУ у Харькова вынудило Россию перебросить туда войска с Донбасса – ISW - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать российским позициям и вынуждает Россию выводить подразделения из продолжающихся наступательных операций на востоке Украины, чтобы укрепить свои оборонительные позиции в районе Волчанска. Об этом сообщает Institute for the Study of War в отчете по итогам 23 мая.

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23 мая российские войска сосредоточили свои усилия на удержании позиций к северу от Харькова.

В этом районе действуют подразделения 6-й и 41-й общевойсковых армий России, Балтийского флота и (впервые) 1-го и 2-го армейских корпусов, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Как отмечается, 1-й и 2-й армейские корпуса — вооруженные формирования террористических организаций ДНР и ЛНР соответственно.

В ISW считают, что передислокация войск ДНР и ЛНР с Донбасса, где они участвовали в наступлении, на север от Харькова для удержания обороны указывает на то, что Россия отдает приоритет замедлению украинского контрнаступления ценой ослабления российских наступательных операций на востоке.

Читайте также: Российские войска готовятся возобновить наступление на южном направлении – ISW, карта

Наталия Медведева
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isw Донбасс харьковская область волчанск
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