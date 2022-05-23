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Российские войска готовятся возобновить наступление на южном направлении – ISW, карта

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 03:31
Российские войска готовятся возобновить наступление на южном направлении – ISW, карта - Фото
Уничтоженный российский танк в Украине (Фото: SERGEY KOZLOV, ЕРА)

Российские войска, вероятно, готовятся возобновить наступление на южном направлении. Об этом сообщает Institute for the Study of War в отчете по итогам 22 мая.

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ISW ссылаются на сообщение Генштаба ВСУ о том, что российские войска на южном направлении сосредоточены на строительстве второстепенных рубежей обороны, усилении систем ПВО, ведении разведки и обстреле украинских позиций.

Такие действия, согласно анализу ISW указывают на то, что российские войска "создают условия для последующих наступательных действий".

Российские войска готовятся возобновить наступление на южном направлении – ISW, карта

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Наталия Медведева
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