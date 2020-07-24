Концерт в Киеве российской певицы Zivert отменен. Организаторы сделали заявление

Сама певица написала в Instagram, что концерты в Украине (еще было запланировано выступление в Одессе) отменили из-за карантина

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Киевский концерт российской певицы Zivert (Юлия Зиверт), которая ранее выступала в оккупированном Крыму, отменен из-за "политических препятствий". Об этом сообщил киевский развлекательный центр Osocor Residence, где должна была выступить певица.

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Сама она написала в Instagram, что концерты в Украине (еще было запланировано выступление в Одессе) отменили из-за карантина.

"Мне дико жаль сообщать вам об этом, но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему "красная" зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок", - написала она.

Вместе с тем на странице Osocor Residence говорится, что организаторы "сделали все возможное и невозможное, но, учитывая некоторые политические преграды, мероприятие пришлось отменить".

ОБНОВЛЕНО В 18:22. Позже на странице клуба обновили пост. Фраза о "политических препятствиях" исчезла. Вместо этого клуб приносит извинения украинцам за свои "непрофессиональные и оскорбительные" формулировки и обещает, "что на территории резиденции OSOCOR не выступит ни один артист, который пропагандирует пророссийскую идеологию". По какой причине отменен концерт Zivert, там уже просто не сообщают.

Известно, что ранее с требованием запретить концерты Zivert в СБУ обратились депутат от фракции Голос Соломия Бобровская и бывший лидер одесской ячейки Правого сектора, активист Сергей Стерненко.

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Вадим Ребрина

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