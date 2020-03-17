Коронавирус. Арахамия заявил о создании Штаба национального спасения при Кабмине

Штаб национального спасения создадут при Кабмине в ближайшее время из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине. Об этом сегодня заявил на брифинге глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", - сказал Арахамия.
Читайте также: Государство объясняет: 19 ссылок с ответами на почти все ваши вопросы о коронавирусе
Он напомнил, что на встрече глав фракций, которая состоялась вчера ночью, была достигнута договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.
По его словам, они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. "Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в такие пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать", - сообщил Арахамия.
Читайте также: Верховная Рада приняла закон о мерах по борьбе с коронавирусом