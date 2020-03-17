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Коронавирус. Арахамия заявил о создании Штаба национального спасения при Кабмине

Коронавирус. Арахамия заявил о создании Штаба национального спасения при Кабмине - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.03.2020, 16:50

Давид Арахамия отметил, что в Штаб национального спасения войдут представители всех фракций

Штаб национального спасения создадут при Кабмине в ближайшее время из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине. Об этом сегодня заявил на брифинге глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", - сказал Арахамия.

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Он напомнил, что на встрече глав фракций, которая состоялась вчера ночью, была достигнута договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.

По его словам, они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. "Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в такие пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать", - сообщил Арахамия.

  • 16 марта президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

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Арина Толина
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Слуга народа Давид Арахамия Штаб национального спасения
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