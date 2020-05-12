Коронавирус. Как Украина готовится к возможной второй волне пандемии: план Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: Минздрав/Facebook)

Больницы и другие заведения, которые сегодня не принимают больных коронавирусной болезнью, будут перепрофилировать в ходе подготовки к возможной второй волне пандемии SARS-CoV-2. Об этом РБК-Украина сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он привел в качестве примера Черновцы, где из 820 подготовленных для приема больных COVID-19 коек занято 488: "То есть это уже больше 50%. Поэтому местная власть уже рассматривает вопрос открытия и перепрофилирования дополнительно еще одной больницы. <...> В каждой области есть план перспективного перепрофилирования таких больниц и коек".

Также, по словам Ляшко, будет восстановлена или выстроена по-новому система противоэпидемической защиты украинцев. Он пояснил, что раньше этим вопросом занималась Санэпидемслужба, позднее часть ее функций перешла к Госпотребслужбе, часть - к другим органам, а у Минздрава остались лабораторные центры с эпидемиологами и вирусологами.

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Главсанврач добавил, что эта модель будет развиваться по принципу построения центров по контролю заболеваний, а пока идут консультации, нужно ли давать этой структуре инспекторские разрешительные функции, или ее построят по принципу готовности к реагированию.

Он отвел два года на юридически-правовую и материально-техническую базу, посетовав, что "будет проблема только со специалистами, так как их за два года не научишь".

Уже в этом году Минздрав хочет запустить возвращение специализации эпидемиологии инфекционных болезней в вузы здравоохранения, и чтобы вирусология преподавалась не только в медвузах, но и в вузах биологических.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 12 мая в Украине зафиксировано 16 023 случая заболевания, 425 человек умерли, 3373 пациента выздоровели.

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