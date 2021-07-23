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Коронавирус. В Украине более 750 новых заболевших, лидеры – Киев и Донецкая область

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине более 750 новых заболевших, лидеры – Киев и Донецкая область - Фото
Иллюстративное фото – Depositphotos.com

Вчера, 22 июля, в Украине выявили 763 заболевших коронавирусом (днем ранее – 726), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки в Украине умер 21 больной коронавирусом (днем ранее – 21), выздоровели 639 человек (501), были госпитализированы – 446 (402).

Было сделано 40 057 тестов на COVID-19 (43 267): методом ПЦР – 18 411 (20 724), ИФА – 7630 (7749), экспресс-тестов на антиген – 14 016 (14 794).

На утро 23 июля в Украине зафиксировали 2 247 419 заболевших коронавирусом: умерли 52 811 человек, выздоровели – 2 183 642.

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Киев – 226 больных коронавирусом в сутки (днем ранее – 246)
Винницкая область – 8 (22)
Волынская – 5 (1);
Днепропетровская – 39 (13);
Донецкая – 79 (44);
Житомирская – 13 (11);
Закарпатская – 5 (9);
Запорожская – 26 (34)
Ивано-Франковская – 10 (14)
Киевская – 21 (9);
Кировоградская – 1 (3)
Луганская – 27 (31)
Львовская – 18 (24)
Николаевская – 18 (19)
Одесская – 35 (42);
Полтавская – 21 (26);
Ровенская – 10 (5);
Сумская – 26 (37)
Тернопольская – 8 (6);
Харьковская – 67 (41);
Херсонская – 37 (35)
Хмельницкая – 19 (9);
Черкасская – 19 (23);
Черновицкая – 22 (7);
Черниговская – 3 (7).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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