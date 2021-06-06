Коронавирус. В Украине выявили меньше 1000 новых случаев COVID-19

Вчера, 5 июня, в Украине выявили 937 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 1897), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (102) и Днепропетровской области (131). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в лидерах по заболеваемости коронавирусом находятся Днепропетровская (131) и Киевская (81), Николаевская (79) и Херсонская области(61).

Во всей Украине за сутки умерли 42 больных COVID-19 (днем ранее – 86), выздоровели – 4 516 (8330), были госпитализированы – 994 (963).

Было сделано 32 269 тест на коронавирус (60 421). Методом ПЦР – 16 749 (29 061), ИФА – 3 953 (12 048), экспресс-тестов – 11 567 (19 312).

Всего за время эпидемии в Украине выявили 2 214 517 заболевших коронавирусом: 51 182 человека умерли, 2 093 228 – выздоровели.

3 июня в Украину прибыло более 700 000 доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca.

США раздаст 80 млн вакцин, Украина получит одной из первых, сообщили вчера в американском посольстве.

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Станислав Стороженко

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