Коронавирусной инфекцией заболел нардеп из Слуги народа Владимир Ватрас

Позитивный тест на коронавирус получил депутат из фракции Слуга народа Владимир Ватрас. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
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По ее словам, после выявления у Ватраса COVID-19, он находится в инфекционной больнице в Хмельницком.
Кравчук подчеркнула, что на заседании фракции в пятницу, 27 марта, его не было, поскольку он с 17 марта был в самоизоляции дома.
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