Коронавирусной инфекцией заболел нардеп из Слуги народа Владимир Ватрас

Владимир Ватрас (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Позитивный тест на коронавирус получил депутат из фракции Слуга народа Владимир Ватрас. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, после выявления у Ватраса COVID-19, он находится в инфекционной больнице в Хмельницком.

Кравчук подчеркнула, что на заседании фракции в пятницу, 27 марта, его не было, поскольку он с 17 марта был в самоизоляции дома.

18 марта стало известно, что COVID-19 заразился нардеп Сергей Шахов из группы Доверие.

23 марта появилась информация о положительном тесте на коронавирус у депутата из ОПЗЖ Александра Лукашева.

В тот же день инфицирование обнаружили у члена фракции СН Руслана Горбенко.

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