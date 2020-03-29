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Коронавирусной инфекцией заболел нардеп из Слуги народа Владимир Ватрас

Коронавирусной инфекцией заболел нардеп из Слуги народа Владимир Ватрас - Фото
Владимир Ватрас (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.03.2020, 18:48

Положительный тест на коронавирус получил нардеп из фракции Слуга народа Владимир Ватрас, он находится в инфекционной больнице

Позитивный тест на коронавирус получил депутат из фракции Слуга народа Владимир Ватрас. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, после выявления у Ватраса COVID-19, он находится в инфекционной больнице в Хмельницком.

Кравчук подчеркнула, что на заседании фракции в пятницу, 27 марта, его не было, поскольку он с 17 марта был в самоизоляции дома.

  • 18 марта стало известно, что COVID-19 заразился нардеп Сергей Шахов из группы Доверие.
  • 23 марта появилась информация о положительном тесте на коронавирус у депутата из ОПЗЖ Александра Лукашева.
  • В тот же день инфицирование обнаружили у члена фракции СН Руслана Горбенко.

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Денис Юдин
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