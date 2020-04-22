Коронавирусный карантин. Шмыгаль назвал условия открытия границы

Открытие украинской границы возможно при условии спокойной ситуации с коронавирусом в стране с учетом того, как будут открываться границы европейских стран. Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Она напомнил, что сейчас закрыты все границы стран-соседей.
"Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", - отметил Шмыгаль.
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