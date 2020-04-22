Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирусный карантин. Шмыгаль назвал условия открытия границы

Коронавирусный карантин. Шмыгаль назвал условия открытия границы - Фото
Температурный скрининг на границе (Фото: пресс-служба ГПСУ)
22.04.2020, 07:39

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие границы Украины будет зависеть от ситуации в стране и ЕС

Открытие украинской границы возможно при условии спокойной ситуации с коронавирусом в стране с учетом того, как будут открываться границы европейских стран. Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она напомнил, что сейчас закрыты все границы стран-соседей.

"Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", - отметил Шмыгаль.

  • 21 апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ослаблять карантин на транспорте начнут с пригородных электричек, однако там, как и во всех видах транспорта, будут действовать ограничения.
  • 21 апреля сообщалось, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер.
  • На утро 22 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 557 181 человек, 177 641 умерли, 690 444  выздоровели. 

Читайте также: Карантин до 11 мая. Премьер Шмыгаль сообщил о планах Кабмина

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
ЕС граница карантин Денис Шмыгаль коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 