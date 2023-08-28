Коррупция равна госизмене. LIGA получила драфт законопроекта Зеленского: что предлагается

Офис президента разрабатывает законопроект об усилении ответственности за коррупционные преступления. Владимир Зеленский обещает внести его в Верховную Раду на этой неделе. LIGA.net получила предварительный драфт документа.

По информации трех собеседников издания (два – в парламенте, один – в руководстве ОП), законопроект разрабатывается под председательством Олега Татарова, заместителя руководителя ОП.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Авторы предлагают ввести в Уголовный кодекс две новые статьи: посягательство на экономическую и военную безопасность Украины.

В частности, нанесение существенного вреда экономической безопасности Украины в условиях военного положения, совершенное путем нецелевого использования, присвоения или растраты бюджетных средств, гуманитарной помощи, грантов, направленных на восстановление Украины, наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

Принятие предложения неправомерной выгоды должностным лицом предлагается наказывать от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если на этом "поймают" военного и лицо, занимающее ответственное (или особо ответственное) положение – санкция будет предусматривать 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СПРАВКА. Ответственное и особо ответственное положение занимают, в частности, президент, члены правительства, нардепы и судьи.

Существенным будет считаться ущерб, в 18 000 и более раз превышающий необлагаемый налогом минимум доходов граждан – более 24 156 000 грн.

Ключевое предложение вносится в Уголовный процессуальный кодекс. Досудебное расследование по новым статьям должно осуществляться СБУ.

Эта версия была подвергнута критике Национальным антикоррупционным бюро и международными партнерами, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк просит дождаться доработки и публикации текста законопроекта — некоторые нюансы могут до сих пор дискутироваться в экспертных кругах.

"Что можно сказать совершенно точно: установившейся антикоррупционной инфраструктуры в виде НАБУ-САП-ВАКС эта инициатива касаться не будет, – заверил он LIGA.net. – Напротив, изменения в УПК позволят детективам и прокурорам повысить эффективность работы".

23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военных во всех регионах. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине обнаружили элитную недвижимость и авто.

27 августа Зеленский заявил о желании приравнять коррупцию к государственной измене во время военного положения.

Читайте также

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.