Корупція дорівнює держзраді. LIGA.net отримала драфт законопроєкту Зеленського: що пропонується

Офіс президента розробляє законопроєкт про посилення відповідальності за корупційні злочини. Володимир Зеленський обіцяє внести його у Верховну Раду цього тижня. LIGA.net отримала попередній драфт документа.

За інформацією трьох співрозмовників видання (два – в парламенті, один – в ОП), законопроєкт розробляється під головуванням Олега Татарова, заступника керівника ОП.

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Автори пропонують запровадити в Кримінальному кодексі дві нових статті: посягання на економічну та воєнну безпеку України.

Зокрема, завдання істотної шкоди економічній безпеці України в умовах воєнного стану, вчинене шляхом нецільового використання, привласнення чи розтрати бюджетних коштів, гуманітарної допомоги, грантів, спрямованих на відновлення України, караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років із конфіскацією майна.

Прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою пропонується карати від 10 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Якщо на цьому "спіймають" військового та особу, яка займає відповідальне (або особливо відповідальне) становище – санкція передбачатиме 15 років тюрми з конфіскацією майна.

ДОВІДКА. Відповідальне та особливо відповідальне становище займають, зокрема, президент, члени уряду, нардепи та судді.

Істотною буде вважатися шкода, яка у 18 000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян – понад 24 156 000 грн.

Ключова пропозиція вноситься в Кримінальний процесуальний кодекс. Досудове розслідування за новими статтями має здійснювати СБУ.

Ця версія була розкритикована Національним антикорупційним бюро та міжнародними партнерами, повідомив LIGA.net співрозмовник в ОП.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк просить дочекатися допрацювання та публікації тексту законопроєкту — певні нюанси можуть досі дискутуватися в експертних колах.

"Що можна сказати абсолютно точно: сталої антикорупційної інфраструктури у вигляді НАБУ-САП-ВАКС ця ініціатива стосуватися не буде, – запевнив він LIGA.net. – Напроти, зміни до КПК дозволять детективам та прокурорам підвищити ефективність роботи".

23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах. Це відбулось після скандалу з військкомом Одещини Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.

27 серпня Зеленський заявив про бажання прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану.

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