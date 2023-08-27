Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський хоче прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський сказав, що найближчого тижня запропонує Верховній Раді законопроєкт про те, що на період воєнного часу корупція прирівнюється до державної зради.

Президент наголосив, що з корупцією треба боротися фундаментальними, системними рішеннями, тому він запропонував законодавцям розробити проєкт щодо прирівнювання корупції до держзради на період воєнного стану.

"Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", – сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні розвивається демократичне суспільство і дуже важливо не "перекручувати гайки".

"Я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це якщо є докази, людина має бути за ґратами... Я думаю, що парламент це отримає найближчого тижня. І далі гра на стороні парламенту вже", – зазначив Зеленський.

23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Це відбулось після скандалу з військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.

9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

Читайте також: Зеленський: Звільняємо всіх обласних військкомів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.