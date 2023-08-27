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Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час воєнного стану

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 19:15
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час воєнного стану - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот відео)

Президент Володимир Зеленський хоче прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

Зеленський сказав, що найближчого тижня запропонує Верховній Раді законопроєкт про те, що на період воєнного часу корупція прирівнюється до державної зради.

Президент наголосив, що з корупцією треба боротися фундаментальними, системними рішеннями, тому він запропонував законодавцям розробити проєкт щодо прирівнювання корупції до держзради на період воєнного стану.

"Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", – сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні розвивається демократичне суспільство і дуже важливо не "перекручувати гайки".

"Я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це якщо є докази, людина має бути за ґратами... Я думаю, що парламент це отримає найближчого тижня. І далі гра на стороні парламенту вже", – зазначив Зеленський.

  • 23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Це відбулось після скандалу з військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.
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Читайте також: Зеленський: Звільняємо всіх обласних військкомів

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийкорупціядержзрадавоєнний стан
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