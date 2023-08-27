Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

Президент Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения. Об этом глава государства заявил в интервью Наталье Мосийчук.

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Зеленский сказал, что в ближайшую неделю предложит Верховной Раде законопроект о том, что на период военного времени коррупиция приравнивается к государственной измене.

Президент подчеркнул, что с коррупцией надо бороться фундаментальными, системными решениями, поэтому он предложил законодателям разработать проект по приравниванию коррупции к госизмене на период военного положения.

"Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе. Но на военное время, я думаю, это поможет", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине развивается демократическое общество и очень важно не "перетянуть гайки".

"Я думаю, что это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы даже не думали. Вот и все. Но это не расстрел, это не сталинизм. Это если есть доказательства, человек должен быть за решеткой... Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю. И дальше игра на стороне парламента уже", — отметил Зеленский.

23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военкомов во всех областях. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине обнаружили элитную недвижимость и авто.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.

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