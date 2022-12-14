Кошевой и Пикалов высмеивали УПЦ МП. Онуфрий обвинил "Квартал 95" и 1+1 в богохульстве

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обвинил студию "Квартал 95" в богохульстве и кощунстве за то, что комики Евгений Кошевой и Александр Пикалов высмеивали церковь, связанную с РФ. Об этом говорится в заявлении УПЦ.

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По словам Онуфрия, в одной из программ студии "Квартал 95" насмехались "не только над человеческими недостатками, но и над верой в Бога как таковой".

Он предложил текст обращения к телеканалу 1+1 с требованием принести извинения верующим и удалить "программу с богохульством". Духовенство УПЦ МП поддержало обращение.

Вероятно, речь идет о выпуске программы "Байрактар News" от 7 декабря, где резиденты "Квартала" Евгений Кошевой и Александр Пикалов высмеивали УПЦ МП, представители которой в последнее время были подвергнуты санкциям, обыскам и подозрениям со стороны Службы безопасности Украины за разжигание национальной и религиозной вражды.

"Украина запрещает на своей территории деятельность российского отца, московского сына и бункерного духа", — сказали шоумены в выпуске.

Также Кошевой и Пикалов назвали представителей УПЦ МП "российской агентурой, которая прячет погоны ФСБ под рясами".

1 декабря 2022 года президент Зеленский сообщил в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект "о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".

2 декабря он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов.

11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции. Комитет гумполитики Рады рекомендовал поддержать законопроект об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

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Дмитро Гриниченко

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