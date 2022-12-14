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Кошевой и Пикалов высмеивали УПЦ МП. Онуфрий обвинил "Квартал 95" и 1+1 в богохульстве

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 16:04
Кошевой и Пикалов высмеивали УПЦ МП. Онуфрий обвинил
Александр Пикалов и Евгений Кошевой (Фото: скриншот с видео Чисто News)

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий обвинил студию "Квартал 95" в богохульстве и кощунстве за то, что комики Евгений Кошевой и Александр Пикалов высмеивали церковь, связанную с РФ. Об этом говорится в заявлении УПЦ.

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По словам Онуфрия, в одной из программ студии "Квартал 95" насмехались "не только над человеческими недостатками, но и над верой в Бога как таковой".

Он предложил текст обращения к телеканалу 1+1 с требованием принести извинения верующим и удалить "программу с богохульством". Духовенство УПЦ МП поддержало обращение.

Вероятно, речь идет о выпуске программы "Байрактар News" от 7 декабря, где резиденты "Квартала" Евгений Кошевой и Александр Пикалов высмеивали УПЦ МП, представители которой в последнее время были подвергнуты санкциям, обыскам и подозрениям со стороны Службы безопасности Украины за разжигание национальной и религиозной вражды. 

"Украина запрещает на своей территории деятельность российского отца, московского сына и бункерного духа", — сказали шоумены в выпуске.

Также Кошевой и Пикалов назвали представителей УПЦ МП "российской агентурой, которая прячет погоны ФСБ под рясами". 

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Дмитро Гриниченко
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упц мп онуфрий Квартал 95 Евгений Кошевой Александр Пикалов
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