Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией – Кулеба

Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией за агрессию против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Кулеба поговорил с главой МИД Коста-Рики Арнольдо Тиноко.

"Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, доведя общее число государств до 34", – сообщил по итогам разговора глава украинской дипломатии.

Кулеба добавил, что также обсудил с коллегой пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Украины и Коста-Рики.

19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала по преступлению агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

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Наталія Медведєва

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