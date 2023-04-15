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Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 09:13
Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией за агрессию против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба поговорил с главой МИД Коста-Рики Арнольдо Тиноко.

"Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, доведя общее число государств до 34", – сообщил по итогам разговора глава украинской дипломатии.

Кулеба добавил, что также обсудил с коллегой пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Украины и Коста-Рики.

Читайте также: Кулеба объяснил, чего Украина хочет от Гааги, а чего – от спецтрибунала в наказании Путина

Наталія Медведєва
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