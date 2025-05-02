Коваленко: БпЛА атаковали станцию космической разведки в Ставропольском крае
Утром 2 мая беспилотники атаковали Ставропольский край РФ. Целью являлась воинская часть космической разведки России, атака оказалась успешной. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Губернатор Ставропольского края традиционно написал о "падении обломков".
"Неизвестные дроны удачно долетели до воинской части космической разведки РФ, известной как объект "Звезда", в Ставропольском крае", – заявил Коваленко.
По его словам, атакуемая воинская часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.
"Объект "Звезда" – это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ)", – написал руководитель ЦПД.
По его словам, станция специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи, в том числе коммерческими, и принимает участие в кибершпионаже.
"Сегодня объект "Звезда" – это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и подготовки информации для информационно-психологических операций", – сообщил Коваленко.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в 07:30 в Telegram, что в регионе объявлена "беспилотная опасность". Об отбое он написал около 11:40.
Позже Владимиров написал, что "зафиксировано падение фрагментов беспилотников" в селе Московское Изобильненского округа. Во время атаки вроде бы никто не пострадал, разрушений также нет.
- В ночь на 30 апреля ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса РФ – Муромский приборостроительный завод во Владимирской области.
- В ночь на 2 мая временно оккупированный Крым был под массированной атакой беспилотников. Взрывы слышали в Севастополе, Симферопольском и Сакском районах, где расположены российские военные аэродромы Новофедоровка, Кача, Бельбек, Херсонес и Гвардейское.