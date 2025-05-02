Коваленко: БпЛА атаковали станцию космической разведки в Ставропольском крае

Станция специализируется на электронном наблюдении за иностранными спутниковыми системами связи

Военный объект в Ставропольском крае (Фото: Supernova+)

Утром 2 мая беспилотники атаковали Ставропольский край РФ. Целью являлась воинская часть космической разведки России, атака оказалась успешной. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Губернатор Ставропольского края традиционно написал о "падении обломков".

"Неизвестные дроны удачно долетели до воинской части космической разведки РФ, известной как объект "Звезда", в Ставропольском крае", – заявил Коваленко.

По его словам, атакуемая воинская часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

"Объект "Звезда" – это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ)", – написал руководитель ЦПД.

По его словам, станция специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи, в том числе коммерческими, и принимает участие в кибершпионаже.

"Сегодня объект "Звезда" – это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и подготовки информации для информационно-психологических операций", – сообщил Коваленко.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в 07:30 в Telegram, что в регионе объявлена "беспилотная опасность". Об отбое он написал около 11:40.

Позже Владимиров написал, что "зафиксировано падение фрагментов беспилотников" в селе Московское Изобильненского округа. Во время атаки вроде бы никто не пострадал, разрушений также нет.