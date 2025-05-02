Коваленко: БпЛА атакували станцію космічної розвідки у Ставропольському краї – відео

Станція спеціалізується на електронному спостереженні за іноземними супутниковими системами зв'язку

Військовий об'єкт у Ставропольському краї (Фото: Supernova+)

Зранку 2 травня безпілотники атакували Ставропольський край РФ. Ціллю була військова частина космічної розвідки Росії, атака виявилася успішною. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Губернатор Ставропольського краю традиційно написав про "падіння уламків".

"Невідомі дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки РФ, відомої як об'єкт "Звєзда", у Ставропольському краї", – заявив Коваленко.

За його словами, атакована військова частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

"Об‘єкт "Звєзда" – це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ)", – написав керівних ЦПД.

За його словами, станція спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку, включно із комерційними, та бере участь у кібершпигунстві.

"Сьогодні об'єкт "Звєзда" – це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій", – повідомив Коваленко.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров повідомив о 07:30 у Telegram, що у регіоні оголошено "безпілотну небезпеку". Про відбій він написав близько 11:40.

Пізніше Владимиров написав, що "зафіксовано падіння фрагментів безпілотників" у селі Московське Ізобільненського округу. Під час атаки нібито ніхто не постраждав, руйнувань також немає.