Коваленко: Россия продолжит атаковать роями дронов и новой пропагандой. Ответ готовится

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россия планирует продолжать роевые атаки дронов по украинским городам. Параллельно с этим враг будет проводить две информкампании, отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, одна из этих кампаний будет рассчитана на международную аудиторию. Враг будет распространять нарратив, что якобы Москва готова к переговорам, но "вынуждена воевать", потому что "Киев не хочет" перемирия.

На внутреннюю украинскую аудиторию россияне планируют распространять тезисы, что Украина вроде бы не способна защититься и Россия "способна все разрушить". Они потребуют капитуляции от общества.

"Это давление надо будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие – тоже. Но тактику врага нужно знать, чтобы понимать цели", – отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что оккупанты будут продолжать войну и они считают, что смогут сломать украинское общество и добиться капитуляции тыла. Однако, по его словам, врагу это не удастся.