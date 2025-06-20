Коваленко: Росія продовжить атакувати роями дронів та новою пропагандою. Протидія готується

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росія планує продовжувати ройові атаки дронів по українських містах. Паралельно з цим ворог проводитиме дві інформкампанії, зазначив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, одна з цих кампаній буде розрахована на міжнародну аудиторію. Ворог поширюватиме наратив, що нібито Москва готова до переговорів, але "змушена воювати", бо "Київ не хоче" перемир'я.

На внутрішню українську аудиторію росіяни планують поширювати тези, що Україна нібито не здатна захиститися і Росія "спроможна все зруйнувати". Вони вимагатимуть капітуляції від суспільства.

"Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія – також. Але тактику ворога треба знати, щоб розуміти цілі", – зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що окупанти продовжуватимуть війну і вони вважають, що зможуть зламати українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Однак, за його словами, ворогу це не вдасться.