Краматорск и Константиновка, вероятно, станут новыми мишенями армии РФ – разведка Британии

Армия РФ, вероятно, начнет наносить неизбирательные удары по Краматорску и Константиновке Донецкой области. Такие выводы британской разведки опубликовало Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

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Там отметили, что недавнее выступление российского диктатора Владимира Путина подчеркнуло его интерес к Донбассу, где армия РФ наносит удары и готовится к наступлению.

В британской разведке пишут, что городские центры неоднократно подвергались неизбирательным атакам армии России. "Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для аналогичного уровня насилия со стороны российских властей", – предположили в ведомстве.

Там также отметили, что РФ пытается вернуться к старой доктрине – сочетать массированные ракетно-артиллерийские удары и сосредотачивать силы для наступления.

Для такой тактики потребуются значительные уровни сил, пишут в британской разведки. Однако сейчас значительное количество российских войск и техники скованы в Мариуполе, где Украина продолжают оборону.

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Марк Сировой

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