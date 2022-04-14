UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Краматорск и Константиновка, вероятно, станут новыми мишенями армии РФ – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 11:17
Краматорск и Константиновка, вероятно, станут новыми мишенями армии РФ – разведка Британии - Фото
Российские истребители Су-35 (фото - ЕРА)

Армия РФ, вероятно, начнет наносить неизбирательные удары по Краматорску и Константиновке Донецкой области. Такие выводы британской разведки опубликовало Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там отметили, что недавнее выступление российского диктатора Владимира Путина подчеркнуло его интерес к Донбассу, где армия РФ наносит удары и готовится к наступлению.

В британской разведке пишут, что городские центры неоднократно подвергались неизбирательным атакам армии России. "Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для аналогичного уровня насилия со стороны российских властей", – предположили в ведомстве.

Там также отметили, что РФ пытается вернуться к старой доктрине – сочетать массированные ракетно-артиллерийские удары и сосредотачивать силы для наступления.

Для такой тактики потребуются значительные уровни сил, пишут в британской разведки. Однако сейчас значительное количество российских войск и техники скованы в Мариуполе, где Украина продолжают оборону.

Читайте также: Россия наращивает авиацию на востоке, в ОРДЛО провалена мобилизация: сводка Генштаба ВСУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
краматорск константиновка армия рф войска россии удары вкс рф разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 