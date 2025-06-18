Языковой омбудсмен: Закон о множественном гражданстве защищает украинский в условиях войны

Тарас Креминь (Фото: Facebook языкового омбудсмена)

Закон о введении множественного гражданства, принятый Верховной Радой 18 июня, усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны и гарантирует равные языковые условия для всех граждан. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен сообщил, что Верховная Рада учла представленные им ключевые предложения, что позволило устранить ряд рисков для полноценного функционирования украинского языка как государственного и соблюдения прав граждан Украины.

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В частности, замечания касались неприемлемости предложений предоставить иностранцам гражданство Украины в упрощенном порядке – без предварительной сдачи экзаменов на знание государственного языка, Конституции и истории Украины.

В финальной редакции документа удалось сохранить принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины. Этот уровень позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.

"Украинский язык – это основа гражданской идентичности. Закон в новой редакции позволяет сохранить единство, избежать дискриминационных норм и предотвратить языковую дезинтеграцию, которая могла бы возникнуть вследствие необоснованных исключений для отдельных категорий иностранцев", – заявил Креминь.

Кроме того, было сохранено действующее требование: иностранцы, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.

"Таким образом, принятый законопроект гарантирует равные языковые условия для всех граждан и усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны", – подытожил языковой омбудсмен.