Рада приняла закон о множественном гражданстве в Украине

Голосование в ВР (Фото: t.me/yzheleznyak)

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11469 о введении множественного гражданства. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 243 народных депутата, еще 19 выступили против, девять нардепов воздержались, а 34 не голосовали вовсе.

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В проекте закона прописано, в каких случаях допустимо множественное гражданство:

→ в случае обретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

→ в случае обретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

→ в случае автоматического обретения гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем;

→ в случае автоматического обретения совершеннолетним гражданином Украины другого гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

→ в случае обретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

→ при обретении гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане обретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Также в документе прописано, что множественное гражданство не допускается для лица, являющегося гражданином страны-агрессора России; страны, не признающей территориальную целостность Украины и противоправность посягательств на суверенитет; страны, которая проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН 27 марта 2014 года по вопросу оккупации Крыма и других регионов Украины.