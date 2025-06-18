Рада приняла закон о множественном гражданстве в Украине
Верховная Рада приняла в целом законопроект №11469 о введении множественного гражданства. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
"За" проголосовали 243 народных депутата, еще 19 выступили против, девять нардепов воздержались, а 34 не голосовали вовсе.
В проекте закона прописано, в каких случаях допустимо множественное гражданство:
→ в случае обретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
→ в случае обретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
→ в случае автоматического обретения гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем;
→ в случае автоматического обретения совершеннолетним гражданином Украины другого гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
→ в случае обретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
→ при обретении гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане обретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
Также в документе прописано, что множественное гражданство не допускается для лица, являющегося гражданином страны-агрессора России; страны, не признающей территориальную целостность Украины и противоправность посягательств на суверенитет; страны, которая проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН 27 марта 2014 года по вопросу оккупации Крыма и других регионов Украины.
- Законопроект о множественном гражданстве инициировал президент Владимир Зеленский. Документ, в частности, определяет, граждане каких стран могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.
- В Министерстве национального единства утверждают, что цель документа – сохранить связи Украины с ее гражданами, которые получили паспорта других стран.
- Юристы объяснили LIGA.net, какие есть угрозы законопроекта.