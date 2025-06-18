Рада ухвалила закон про множинне громадянство в Україні

Голосування у ВР (Фото: t.me/yzheleznyak)

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про введення множинного громадянства. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 243 народні депутати, ще 19 виступили проти, дев'ять нардепів утримались, а 34 не голосували зовсім.

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У проєкті закону прописано, в яких випадках допустиме множинне громадянство:

→ в разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

→ в разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

→ в разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

→ в разі автоматичного набуття повнолітнім громадянином України іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

→ в разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

→ в разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Також у документі прописано, що множинне громадянство не допускається для особи, яка є громадянином країни-агресора Росії; країни, яка не визнає територіальну цілісність України та протиправність посягань на суверенітет; країни, яка проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН 27 березня 2014 року щодо окупації Криму та інших регіонів України.