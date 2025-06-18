Мовний омбудсман: Закон про множинне громадянство захищає українську в умовах війни

Закон був ухвалений з урахуванням пропозицій мовного омбудсмана

Тарас Кремінь (Фото: Facebook мовного омбудсмана)

Закон про введення множинного громадянства, що був ухвалений Верховною Радою 18 червня, посилює захист статусу української мови в умовах війни та гарантує рівні мовні умови для всіх громадян. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Мовний омбудсман повідомив, що Верховна Рада врахувала подані ним ключові пропозиції, що дозволило усунути низку ризиків для повноцінного функціонування української мови як державної та дотримання прав громадян України.

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Зокрема, зауваження стосувалися неприйнятності пропозицій надати іноземцям громадянство України у спрощеному порядку – без попереднього складання іспитів на знання державної мови, Конституції та історії України.

У фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України. Цей рівень дає змогу людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права.

"Українська мова – це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців", – заявив Кремінь.

Крім того, було збережено чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.

"Таким чином ухвалений законопроєкт гарантує рівні мовні умови для всіх громадян та посилює захист статусу української мови в умовах війни", – підсумував мовний омбудсман.