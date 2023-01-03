Кременная – Сватово. РФ подтягивает туда силы, но инициатива больше за Украиной – ВСУ

Россияне стягивают дополнительные силы на участок фронта Кременная – Сватово, однако инициатива и контроль ситуации остается все же за украинской стороной. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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На вопрос о перспективах украинской армии на направлении Кременная – Сватово и о том, стягивают ли россияне туда дополнительны силы, Череватый ответил: "Да, враг несомненно подтягивает туда свои подразделения и пытается обустраивать инженерные сооружения для противостояния нашим войскам. Инициатива, я бы сказал, все-таки больше за украинской стороной".

Он подчеркнул, что украинские силы в больше степени контролируют ситуацию благодаря погодным условиям, наличию сил и средств и использованию Силами обороны "разумной" тактики ведения боевых действий – без лобовых атак и "каких-то ненужных действий".

Череватый подчеркнул, что открытого контрнаступления ВСУ на этом участке фронта пока нет, и ВСУ сейчас системно уничтожают логистику, склады и командные пункты армии РФ. За сутки было уничтожено два полевых склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Комментируя влияние погодных условий на тактику боевых действий, Череватый сказал, что действительно россияне стали меньше использовать в боях тяжелую бронетехнику, так как по вязкому грунту применять ее сложнее.

"Когда ударят сильные морозы, подмерзнет грунт, у обеих сторон появится возможность использовать ударную технику – танки, БМП, БТРы <...> Наши командующие и штабы показывали, что в предыдущие разы мы переигрывали в таких штабных играх россиян и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий. Верю, что в этот раз будет так же", – добавил он.

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Оксана Житнюк

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