Кременная – Сватово. РФ подтягивает туда силы, но инициатива больше за Украиной – ВСУ
Россияне стягивают дополнительные силы на участок фронта Кременная – Сватово, однако инициатива и контроль ситуации остается все же за украинской стороной. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
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На вопрос о перспективах украинской армии на направлении Кременная – Сватово и о том, стягивают ли россияне туда дополнительны силы, Череватый ответил: "Да, враг несомненно подтягивает туда свои подразделения и пытается обустраивать инженерные сооружения для противостояния нашим войскам. Инициатива, я бы сказал, все-таки больше за украинской стороной".
Он подчеркнул, что украинские силы в больше степени контролируют ситуацию благодаря погодным условиям, наличию сил и средств и использованию Силами обороны "разумной" тактики ведения боевых действий – без лобовых атак и "каких-то ненужных действий".
Череватый подчеркнул, что открытого контрнаступления ВСУ на этом участке фронта пока нет, и ВСУ сейчас системно уничтожают логистику, склады и командные пункты армии РФ. За сутки было уничтожено два полевых склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Комментируя влияние погодных условий на тактику боевых действий, Череватый сказал, что действительно россияне стали меньше использовать в боях тяжелую бронетехнику, так как по вязкому грунту применять ее сложнее.
"Когда ударят сильные морозы, подмерзнет грунт, у обеих сторон появится возможность использовать ударную технику – танки, БМП, БТРы <...> Наши командующие и штабы показывали, что в предыдущие разы мы переигрывали в таких штабных играх россиян и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий. Верю, что в этот раз будет так же", – добавил он.
- В Генштабе заявили, что ВСУ ведут наступление в районе Кременной и продвинулись на 2,5 км.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты построили обширную оборонительную линию в Кременной, так как ее район имеет важное логистическое значение.
- В Восточной группировке войск ВСУ заявляли, что официально сообщат о ситуации вокруг Кременной, когда будет результат.
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