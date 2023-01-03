UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кременная – Сватово. РФ подтягивает туда силы, но инициатива больше за Украиной – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 16:27
Кременная – Сватово. РФ подтягивает туда силы, но инициатива больше за Украиной – ВСУ - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Россияне стягивают дополнительные силы на участок фронта Кременная – Сватово, однако инициатива и контроль ситуации остается все же за украинской стороной. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос о перспективах украинской армии на направлении Кременная – Сватово и о том, стягивают ли россияне туда дополнительны силы, Череватый ответил: "Да, враг несомненно подтягивает туда свои подразделения и пытается обустраивать инженерные сооружения для противостояния нашим войскам. Инициатива, я бы сказал, все-таки больше за украинской стороной".

Он подчеркнул, что украинские силы в больше степени контролируют ситуацию благодаря погодным условиям, наличию сил и средств и использованию Силами обороны "разумной" тактики ведения боевых действий – без лобовых атак и "каких-то ненужных действий".

Череватый подчеркнул, что открытого контрнаступления ВСУ на этом участке фронта пока нет, и ВСУ сейчас системно уничтожают логистику, склады и командные пункты армии РФ. За сутки было уничтожено два полевых склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Комментируя влияние погодных условий на тактику боевых действий, Череватый сказал, что действительно россияне стали меньше использовать в боях тяжелую бронетехнику, так как по вязкому грунту применять ее сложнее.

"Когда ударят сильные морозы, подмерзнет грунт, у обеих сторон появится возможность использовать ударную технику – танки, БМП, БТРы <...> Наши командующие и штабы показывали, что в предыдущие разы мы переигрывали в таких штабных играх россиян и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий. Верю, что в этот раз будет так же", – добавил он.

Читайте также: Кременная. Обороной руководит генерал Никифоров, он участвовал в атаке на Киев — Британия 

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс луганская область сватово Кременная Сергей Череватый
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
ПАРТНЕР-ИНВЕСТОР
Киев МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 