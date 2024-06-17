РФ дестабилизирует Европу кибератаками и политубийствами, война идет и против нас – Бербок

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российская война против Украины также направлена и против Европы, диктатор Владимир Путин хочет разрушить мир на континенте, дестабилизирует ситуацию кибератаками и политическими убийствами. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Süddeutsche Zeitung.

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"Мы слишком долго были наивны, закрывая глаза на жестокость Путина. Кремль дестабилизирует Европу с помощью кибератак и даже политических убийств. Война Путина также направлена против нас. Он хочет разрушить мирный порядок в Европе, а вместе с ним как можно больше либеральных демократий", – заявила она.

Бербок отметила, что у диктатора РФ есть крайние правые и левые приспешники в европейских парламентах, которые берут на себя его пропаганду "один в один".

Бербок отметила, что опасается российского влияния на германские федеральные выборы 2025 года.

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"Во время последних федеральных выборов мне как кандидату в канцлеры пришлось лично ощутить силу, с которой наносят удар российские фейковые новости из-за моей критической позиции относительно "Северного потока-2", – пояснила должностница.

Также угрозу влияния РФ испытывают и другие европейские страны – поэтому Германия усиливает сотрудничество в противодействии дезинформации с Польшей и Францией, отметила глава МИД.

По Стратегии национальной безопасности, власти Германии более внимательно рассматривают внутреннюю и внешнюю безопасность страны, подытожила она.

Bloomberg со ссылкой на американских чиновников заявил, что все большее число противников США во главе с Россией стремятся повлиять на президентские выборы с помощью нанятых коммерческих фирм и путем использования искусственного интеллекта, в частности для того, чтобы подорвать поддержку Украины.

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