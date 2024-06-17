РФ дестабілізує Європу кібератаками та політичними вбивствами, війна йде і проти нас – Бербок

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російська війна проти України також спрямована і проти Європи, диктатор Володимир Путін хоче зруйнувати мир на континенті, дестабілізує ситуацію кібератаками та політичними вбивствами. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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"Ми занадто довго були наївними, заплющуючи очі на жорстокість Путіна. Кремль дестабілізує Європу за допомогою кібератак і навіть політичних вбивств. Війна Путіна також спрямована проти нас. Він хоче зруйнувати мирний порядок в Європі, а разом з ним якомога більше ліберальних демократій", – заявила вона.

Бербок зазначила, що у диктатора РФ є крайні праві та ліві поплічники у європейських парламентах, котрі беруть на себе його пропаганду "один в один".

Бербок зазначила, що остерігається російського впливу на німецькі федеральні вибори 2025 року.

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"Під час останніх федеральних виборів мені як кандидату в канцлери довелося особисто відчути силу, з якою завдають удару російські фейкові новини через мою критичну позицію щодо "Північного потоку-2", – пояснила посадовиця.

Також загрозу впливу РФ відчувають й інші європейські країни – тому Німеччина посилює співпрацю у протидії дезінформації з Польщею та Францією, зауважила голова МЗС.

За Стратегією національної безпеки, влада Німеччини більш уважно розглядає внутрішню та зовнішню безпеку країни, підсумувала вона.

Bloomberg з посиланням на американських посадовців заявив, що дедалі більше противників США на чолі з Росією прагнуть вплинути на президентські вибори за допомогою найнятих комерційних фірм та шляхом використання штучного інтелекту, зокрема для того, аби підірвати підтримку України.

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