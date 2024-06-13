Росія втручатиметься в вибори президента США, аби підірвати підтримку України – Bloomberg

Прапор США (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Дедалі більше противників США на чолі з Росією прагнуть вплинути на президентські вибори за допомогою найнятих комерційних фірм та шляхом використання штучного інтелекту, зокрема для того, аби підірвати підтримку України. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на неназваних представників Офісу директора національної розвідки США.

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За словами співрозмовників, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі. Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість досягти своїх ширших цілей – скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом підірвати довіру до США.

Розвідувальна спільнота очікує, що Росія скористається соціальними розбіжностями в США, включно з протестами в університетських містечках, зазначили американські посадовці.

Також співрозмовники Bloomberg стверджують, що Іран на виборах має намір діяти як агент хаосу, сіючи внутрішні чвари та навіть пропагуючи насильство, а Китай дотримується більш обережного підходу й усвідомлює потенційний удар, який може супроводжувати втручання у вибори.

Центр іноземного шкідливого впливу ODNI, який запрацював у вересні 2022 року, намагатиметься протистояти цим загрозам за допомогою аналізу медіа. Центр контролює зусилля розвідки щодо сповіщення цілей про іноземне втручання, а також інформування громадськості про нові загрози.

16 травня видання The Hill писало, що Росія, Китай та Іран залишаються "головними дійовими особами", які прагнуть втрутитися у вибори в США.

11 червня конгресмен Хаффман повідомив, що група демократів у Палаті представників запускає робочу групу для реагування на можливу перемогу Трампа на президентських виборах.

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