РФ будет вмешиваться в выборы президента США для подрыва поддержки Украины – Bloomberg

Флаг США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Все большее число противников США во главе с Россией стремится повлиять на президентские выборы с помощью нанятых коммерческих фирм и путем использования искусственного интеллекта, в частности для того, чтобы подорвать поддержку Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей Офиса директора национальной разведки США.

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По словам собеседников, Россия представляет самую серьезную угрозу в этом избирательном цикле. Москва, вероятно, рассматривает выборы как возможность достичь своих более широких целей – сократить поддержку военных усилий Украины, подорвать доверие к демократическим институтам и в целом подорвать доверие к США.

Разведывательное сообщество ожидает, что Россия воспользуется социальными разногласиями в США, включая протесты в университетских городках, отметили американские чиновники.

Также собеседники Bloomberg утверждают, что Иран на выборах намерен действовать как агент хаоса, сея внутренние склоки и даже пропагандируя насилие, а Китай придерживается более осторожного подхода и осознает потенциальный удар, который может сопровождать вмешательство в выборы.

Центр иностранного вредного влияния ODNI, который заработал в сентябре 2022 года, будет пытаться противостоять этим угрозам посредством анализа медиа. Центр контролирует усилия разведки по уведомлению о целях иностранного вмешательства, а также информированию общественности о новых угрозах.

16 мая издание The Hill писало, что Россия, Китай и Иран остаются "главными действующими лицами", стремящимися вмешаться в выборы в США.

11 июня конгрессмен Хаффман сообщил, что группа демократов в Палате представителей запускает рабочую группу для реагирования на возможную победу Трампа на президентских выборах.

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