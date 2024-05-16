The Hill: Разведка США считает РФ, Китай и Иран наибольшей иностранной угрозой для выборов

Эврил Хэйнс утверждает, что РФ будет пытаться подорвать доверие к демократическим институтам

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Россия, Китай и Иран остаются "главными действующими лицами", стремящимися вмешаться в выборы в США. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах.

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По их данным, из-за прогресса в технологиях другие страны или даже национальные группы могут попытаться организовать собственные кампании по дезинформации на предстоящих выборах. В частности, могут использоваться инновации в сфере искусственного интеллекта для распространения фейков и введения избирателей в заблуждение.

"Россия остается самой активной внешней угрозой для наших выборов", – сказала директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

По ее мнению, РФ, используя свои государственные СМИ и онлайн-инфлюенсеров, будет пытаться подорвать доверие к демократическим институтам и поддержку Украины.

"В последние месяцы Россия приняла участие в американских дебатах по иммиграции, распространяя посты, преувеличивающие влияние миграции, очевидно пытаясь разжечь возмущение среди американских избирателей", — подчеркнула директор Национальной разведки США.

Китай напрямую не пытался повлиять на результаты президентских выборов 2020 года, главным образом из-за опасений об обратном ударе, заявила Хэйнс. Но американская разведка продолжает следить за связями Китая с социальной сетью TikTok.

Что касается Ирана, он использовал платформы социальных сетей, чтобы угрожать и пытаться запутать избирателей, подчеркнула Хэйнс.

Вместе с тем разведка отмечает, что за последние годы США значительно улучшили свою способность защищать безопасность выборов, выявлять иностранные кампании дезинформации и бороться с ними.