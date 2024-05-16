Розвідка США вважає Росію, Китай та Іран найбільшою іноземною загрозою для виборів – The Hill

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Росія, Китай та Іран залишаються "головними дійовими особами", які прагнуть втрутитися у вибори в США. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на співрозмовників в американських спецслужбах.

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За їхніми даними, через прогрес у технологіях інші країни або навіть національні групи можуть спробувати організувати власні кампанії з дезінформації під час майбутніх виборів. Зокрема, можуть бути використані інновації у сфері штучного інтелекту для поширення фейків та введення виборців в оману.

"Росія залишається найактивнішою зовнішньою загрозою для наших виборів", – сказала директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

На її думку, РФ, використовуючи свої державні ЗМІ та онлайн-інфлюенсерів, намагатиметься підірвати довіру до демократичних інститутів і підтримку України.

"Останніми місяцями Росія взяла участь в американських дебатах щодо імміграції, поширюючи пости, які перебільшують вплив міграції, очевидно намагаючись розпалити обурення серед американських виборців", – наголосила директорка Національної розвідки США.

Китай безпосередньо не намагався вплинути на результати президентських виборів 2020 року, головним чином через побоювання щодо зворотного удару, заявила Гейнс. Але американська розвідка продовжує слідкувати за зв’язками Китаю із соціальною мережею TikTok.

Що стосується Ірану, він використовував платформи соціальних мереж, щоб погрожувати та намагатися заплутати виборців, наголосила Гейнс.

Водночас розвідка зазначає, що за останні роки США значно покращили свою здатність захищати безпеку виборів, виявляти іноземні кампанії дезінформації та боротися з ними.