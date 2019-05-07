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07.05.2019, 06:56

Кремль намерен упростить временное проживание украинцев в России

Кремль намерен упростить временное проживание украинцев в России - Фото
Фото: ЕРА

В России хотят упростить порядок выдачи разрешения на временное проживание для граждан Украины

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В правительстве страны-агрессора России предложили рассмотреть законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лицам без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство. Об этом сообщает пропагандистский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Законопроект предусматривает выдачу разрешения на временное проживание отдельным категориям иностранцев без учета квоты, утверждаемой правительством РФ. Норма закона будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине.

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Также инициаторы предлагают сократить с шести до четырех месяцев сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

24 апреля в Кремле подписали указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Позже Путин заявил о намерении раздать паспорта РФ всем украинцам.

Читайте также: Зеленский о паспортах РФ в Донбассе: У нас есть несколько ходов

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Теги: Россия, украинцы, разрешение, проживание
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