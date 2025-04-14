Кремль отказался от амнистии к 80-летию победы ради мобилизации заключенных – ЦПД

Перед полномасштабным вторжением в Украину РФ также отказывалась объявлять амнистию

Иллюстративное фото: ЦПД

Проведение амнистии к 80-летию победы во Второй мировой войне не обсуждается, сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом он заявил российскому государственному пропагандистскому агентству РИА Новости.

Ранее глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что амнистия в России не нужна, ведь каждый осужденный может выйти из тюрьмы, подписав контракт с министерством обороны РФ для участия в российско-украинской войне.

"Сегодня у тех, кто находится в местах лишения свободы и любит свою родину, есть хороший шанс это доказать, подписав контракт с министерством обороны", – сказал он.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, отказ от амнистии говорит о том, что война для России остается в приоритете.

"Отказ Кремля от амнистии ко Дню победы – очень показательное решение. "Праздничным" массовым освобождением осужденных Россия всегда пыталась подчеркнуть "гуманизм наследников великой победы". Однако сейчас у путинского режима в приоритете война, поэтому тюрьмы стали ценным источником кадров для армии", – заявили в ЦПД.

Впервые в современной России амнистия по случаю годовщины победы была объявлена в 1995 году. Далее амнистия объявлялась в 2000-м, 2005-м, 2010-м и 2015 годах.

В 2020 году, несмотря на внесенный в Госдуму соответствующий законопроект, амнистию не объявили со ссылкой на то, что вопрос требует дополнительного изучения.

По данным ЦПД, в 2015 году, когда праздновалось 70-летие победы, из тюрем были освобождены до 300 000 осужденных.