Кремль відмовився від амністії до 80-річчя перемоги заради мобілізації ув'язнених – ЦПД

Перед повномасштабним вторгненням в Україну РФ також відмовлялася оголошувати амністію

Ілюстративне фото: ЦПД

Проведення амністії до 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні не обговорюється, повідомив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це він заявив російському державному пропагандистському агентству РИА Новости.

Раніше голова комітету з питань оборони Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що амністія в Росії не потрібна, адже кожний засуджений може вийти з в'язниці, підписавши контракт із міністерством оборони РФ для участі у російсько-українській війні.

"Сьогодні у тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі й любить свою батьківщину, є хороший шанс це довести, підписавши контракт з міністерством оборони", – сказав він.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони, відмова від амністії свідчить про те, що війна для Росії залишається у пріоритеті.

"Відмова Кремля від амністії до Дня перемоги – дуже показове рішення. "Святковим" масовим звільненням засуджених Росія завжди намагалася підкреслити "гуманізм спадкоємців великої перемоги". Однак зараз у путінського режиму у пріоритеті війна, тож в'язниці стали цінним джерелом кадрів для армії", – заявили в ЦПД.

Вперше в сучасній Росії амністію з нагоди річниці перемоги було оголошено в 1995 році. Далі амністія оголошувалася у 2000-му, 2005-му, 2010-му і 2015 роках.

У 2020 році, попри внесений до Держдуми відповідний законопроєкт, амністію не оголосили із посиланням на те, що питання потребує додаткового вивчення.

За даними ЦПД, у 2015 році, коли святкувалося 70-річчя перемоги, з в’язниць було звільнено до 300 000 засуджених.