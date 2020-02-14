Кремль отреагировал на сюжет "Схем" о Зеленском и Патрушеве

В Кремле назвали "враньем" сообщения о встрече президента Владимира Зеленского с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сюжет программы "Схемы" о том, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым, сообщают росСМИ.
Также в Кремле говорят, что информация о поездке Патрушева в Оман не соответствует действительности.
- Утром 8 января, когда в Иране был сбит самолет МАУ, Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января.
- ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне". Через время на сайте ОПУ появилась информация о встречах Зеленского с представителями оманской власти.
- 24 января в Офисе изданию УП ответили, что не знают, кто летал с Зеленским в Оман, и подписывал ли он там какие-либо официальные документы.
- 3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку Зеленского.
- Вчера, 14 февраля, вышел новый выпуск программы "Схемы", в котором журналисты заявили, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым.
- Глава ОП Андрей Ермак назвал сюжет "ложью", а пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала, что Зеленский "никогда не встречался и не говорил" с Патрушевым.