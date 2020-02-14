Кремль отреагировал на сюжет "Схем" о Зеленском и Патрушеве

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Кремле назвали "враньем" сообщения о встрече президента Владимира Зеленского с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сюжет программы "Схемы" о том, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым, сообщают росСМИ.

Также в Кремле говорят, что информация о поездке Патрушева в Оман не соответствует действительности.