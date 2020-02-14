Ермак о сюжете "Схем": Все ложь. Источники — это не журналистика

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "ложью" сюжет программы "Схемы" о поездке президента Владимира Зеленского в Оман в начале января. Об этом Ермак написал в своем Facebook.

Глава ОП считает, что информации от источников, не подкрепленной "свидетельствами конкретных людей", недостаточно для того, чтобы журналистский материал считался объективным.

"Можно ли назвать сюжет Схемы Радио Свобода подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?" - написал Ермак.

"Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - добавил глава ОП.

Ермак задается вопросом, может ли считаться журналистикой сюжет, в котором "единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники". "Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", - убежден Ермак.

Он добавил, что готов отвечать на любые вопросы, готов к общению с журналистами, "но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях".