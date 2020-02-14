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Ермак о сюжете "Схем": Все ложь. Источники — это не журналистика

Ермак о сюжете "Схем": Все ложь. Источники — это не журналистика - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
14.02.2020, 01:52

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "ложью от начала и до конца" выпуск программы "Схемы" о поездке президента в Оман

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "ложью" сюжет программы "Схемы" о поездке президента Владимира Зеленского в Оман в начале января. Об этом Ермак написал в своем Facebook.

Глава ОП считает, что информации от источников, не подкрепленной "свидетельствами конкретных людей", недостаточно для того, чтобы журналистский материал считался объективным.

"Можно ли назвать сюжет Схемы Радио Свобода подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?" - написал Ермак.

"Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - добавил глава ОП.

Ермак задается вопросом, может ли считаться журналистикой сюжет, в котором "единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники". "Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", - убежден Ермак.

Он добавил, что готов отвечать на любые вопросы, готов к общению с журналистами, "но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях".

  • Утром 8 января, когда в Иране был сбит самолет МАУ, Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января.
  • ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне". Через некоторое время на сайте ОП действительно появилась информация о встречах Зеленского с представителями оманской власти. Таким образом встречи носили официальный, а не частный характер. Однако возможность их проведения президент по неизвестной причине решил оплатить собственными средствами.
  • 24 января в Офисе изданию УП ответили, что не знают, кто летал с Зеленским в Оман, и подписывал ли он там какие-либо официальные документы.
  • 3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку Зеленского.
  • Сегодня, 13 февраля, вышел новый выпуск программы «Схемы», в котором журналисты, ссылаясь на свои источники, сообщили, что во время пребывания президента Владимира Зеленского в Омане в начале января туда прилетал бывший глава ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. При этом Зеленский, по данным источников программы, вернулся в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Оман российский чиновник.

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Владимир Зеленский Оман схемы андрей ермак
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