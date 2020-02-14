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Мендель: Зеленский никогда не встречался с Патрушевым

Мендель: Зеленский никогда не встречался с Патрушевым - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
14.02.2020, 09:22

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленский никогда не говорил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым

Президент Владимир Зеленский никогда не встречался и не говорил с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook, комментируя сюжет программы "Схемы" о том, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым.

"Тяжело опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из нынешних политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще и где-то работал", - написала пресс-секретарь.

"Тяжело и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не тяжело в сюжете программы "Схемы" - это опровергнуть факт встречи президента и Патрушева, поскольку они действительно никогда не встречались и не говорили", - заявила Мендель. 

  • Утром 8 января, когда в Иране был сбит самолет МАУ, Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января.
  • ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне". Через некоторое время на сайте ОП действительно появилась информация о встречах Зеленского с представителями оманской власти. Таким образом встречи носили официальный, а не частный характер. Однако возможность их проведения президент по неизвестной причине решил оплатить собственными средствами.
  • 24 января в Офисе изданию УП ответили, что не знают, кто летал с Зеленским в Оман, и подписывал ли он там какие-либо официальные документы.
  • 3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку Зеленского.
  • Вчера, 14 февраля, вышел новый выпуск программы "Схемы", в котором журналисты заявили, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым.
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Владимир Зеленский Оман николай патрушев юлия мендель
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