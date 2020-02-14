Мендель: Зеленский никогда не встречался с Патрушевым

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский никогда не встречался и не говорил с бывшим главой ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook, комментируя сюжет программы "Схемы" о том, что Зеленский был в Омане одновременно с Патрушевым.

"Тяжело опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из нынешних политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще и где-то работал", - написала пресс-секретарь.

"Тяжело и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не тяжело в сюжете программы "Схемы" - это опровергнуть факт встречи президента и Патрушева, поскольку они действительно никогда не встречались и не говорили", - заявила Мендель.