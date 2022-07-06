Кремль отстает от плана "референдумов" на оккупированных территориях — советник Резникова

Российские оккупанты не могут построить эффективные оккупационные администрации на захваченных территориях Украины из-за сопротивления местного населения. Такое мнение высказал внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.

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По его словам, Москва публично задекларировала цель провести 11 сентября "некие акции по "присоединению" оккупированных территорий Украины", однако Кремль "пока явно отстаёт от ранее намеченного плана".

Он отметил, что население Херсонской области остается нелояльным и борется, а оккупанты "пока ведут себя как грабители-временщики".

"Построить сколь-нибудь работающие администрации у них не получается. Отсюда массовый завоз исполнителей из России. Идея российской власти закрепить "шефство" субъектов федерации над оккупированными территориями пока ограничивается делегированием кадров и техники", — написал Копытько.

Дмитрий Гриниченко

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