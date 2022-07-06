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Кремль отстает от плана "референдумов" на оккупированных территориях — советник Резникова

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 11:02
Кремль отстает от плана
Российские оккупанты в Херсоне (Фото: EPA)

Российские оккупанты не могут построить эффективные оккупационные администрации на захваченных территориях Украины из-за сопротивления местного населения. Такое мнение высказал внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.

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По его словам, Москва публично задекларировала цель провести 11 сентября "некие акции по "присоединению" оккупированных территорий Украины", однако Кремль "пока явно отстаёт от ранее намеченного плана". 

Он отметил, что население Херсонской области остается нелояльным и борется, а оккупанты "пока ведут себя как грабители-временщики". 

"Построить сколь-нибудь работающие администрации у них не получается. Отсюда массовый завоз исполнителей из России. Идея российской власти закрепить "шефство" субъектов федерации над оккупированными территориями пока ограничивается делегированием кадров и техники", — написал Копытько. 

Советник Резникова высказал предположение, что "при нынешних тенденциях к осени может возникнуть ситуация, когда будет видно невооруженным взглядом, что Москва не контролирует юг и сталкивается с проблемами на востоке". 
"В этой связи Кремль может попытаться напрячься на фронте, чтобы на фоне тактических успехов изобразить "референдум". После чего кинуть клич, провести трудо-военную мобилизацию для "освоения" новых земель и усилить работу по колонизации. Способность западного мира реагировать в августе будет стремиться к нулю. Но может так случиться, что картинки не будет. А наоборот — "бендеровцы" ещё, чего доброго, попадут в российский избирательный контекст", — резюмировал свой прогноз он, вероятно, намекая, что помешать планам россиян может потенциальное контрнаступление Украины. 

Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN 

Дмитрий Гриниченко
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война минобороны оккупированные территории референдум
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