Кремль отстает от плана "референдумов" на оккупированных территориях — советник Резникова
Российские оккупанты не могут построить эффективные оккупационные администрации на захваченных территориях Украины из-за сопротивления местного населения. Такое мнение высказал внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.
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По его словам, Москва публично задекларировала цель провести 11 сентября "некие акции по "присоединению" оккупированных территорий Украины", однако Кремль "пока явно отстаёт от ранее намеченного плана".
Он отметил, что население Херсонской области остается нелояльным и борется, а оккупанты "пока ведут себя как грабители-временщики".
"Построить сколь-нибудь работающие администрации у них не получается. Отсюда массовый завоз исполнителей из России. Идея российской власти закрепить "шефство" субъектов федерации над оккупированными территориями пока ограничивается делегированием кадров и техники", — написал Копытько.
- Оккупанты планируют 11 сентября провести фейковый референдум на временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожской областях.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов высказывал мнение, что Россия, вероятно, не собирается проводить фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, а будет просто назначать россиян на ключевые должности.
- Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель Кремля поставил задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.
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