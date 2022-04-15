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Кремль продолжает "воевать с Украиной" в Белгороде: сегодня запускали ракеты ПВО: видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 11:42
Кремль продолжает
Скриншот

На фоне предостережений украинской разведки о новых провокациях Кремля для мобилизации населения РФ на войну против Украины (подрывы домов в РФ, удары по городам), российские военные запускали сегодня утром ракеты ПВО над Белгородом. Пропагандистские СМИ России вскоре написали, что это военные РФ "отражали атаку".

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На видео, которые выкладывают в соцсетях, видны следы после запуска двух противоракет над микрорайоном Новая Заря.

Кремль продолжает "воевать с Украиной" в Белгороде: сегодня запускали ракеты ПВО: видео

Кремль продолжает "воевать с Украиной" в Белгороде: сегодня запускали ракеты ПВО: видео

Ранее также были обвинения в "атаках украинцев" в Белгородской, Ростовской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае.

Военное ведомство оккупантов, которое называет себя "Минобороны" РФ, сегодня пригрозило наращиванием количества и масштабов ракетных ударов по Украине "в ответ на совершение киевскими силами диверсий на российской территории".

Ранее СБУ выложила аудиоперехват разговора российского военного о том, как они сами обстреляли деревню Климово в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. А уже сегодня военные пропагандисты РФ рапортовали, как "системой С-400 сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку на населенный пункт в Брянской области".

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Евгений Пилипенко
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