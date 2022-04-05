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"Крепости". Войска РФ каждую ночь штурмуют Попасную и Рубежное, но несут потери – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 10:31
Луганская область (фото - Сергій Гайдай, Facebook)

Российские войска каждую ночь штурмуют Рубежное и Попасную Луганской области, но несут потери. Об этом написал в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Попасная и Рубежное – несокрушимые крепости. Россияне каждую ночь штурмуют города, однако безрезультатно. Доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов", – написал он.

По словам Гайдая, попытки продвинуться в Рубежном и Попасной оборачиваются для армии РФ потерями. Враг делает перегруппировку и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции.

Он добавил, что также провалился ночной штурм армии РФ сел Горской общины. По его словам, враг также продолжал обстрелы гражданской инфраструктуры в Боровском. В Северодонецке из-за обстрелов опять перебит газопровод.

В целом, отметил Гайдай, украинские защитники отбили семь атак: уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы врага.

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Марк Сировой
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Попасная армия рф Сергей Гайдай войска россии рубежная
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