"Крепости". Войска РФ каждую ночь штурмуют Попасную и Рубежное, но несут потери – ОВА
Российские войска каждую ночь штурмуют Рубежное и Попасную Луганской области, но несут потери. Об этом написал в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Попасная и Рубежное – несокрушимые крепости. Россияне каждую ночь штурмуют города, однако безрезультатно. Доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов", – написал он.
По словам Гайдая, попытки продвинуться в Рубежном и Попасной оборачиваются для армии РФ потерями. Враг делает перегруппировку и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции.
Он добавил, что также провалился ночной штурм армии РФ сел Горской общины. По его словам, враг также продолжал обстрелы гражданской инфраструктуры в Боровском. В Северодонецке из-за обстрелов опять перебит газопровод.
В целом, отметил Гайдай, украинские защитники отбили семь атак: уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы врага.
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