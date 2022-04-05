"Крепости". Войска РФ каждую ночь штурмуют Попасную и Рубежное, но несут потери – ОВА

Российские войска каждую ночь штурмуют Рубежное и Попасную Луганской области, но несут потери. Об этом написал в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Попасная и Рубежное – несокрушимые крепости. Россияне каждую ночь штурмуют города, однако безрезультатно. Доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов", – написал он.

По словам Гайдая, попытки продвинуться в Рубежном и Попасной оборачиваются для армии РФ потерями. Враг делает перегруппировку и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции.

Он добавил, что также провалился ночной штурм армии РФ сел Горской общины. По его словам, враг также продолжал обстрелы гражданской инфраструктуры в Боровском. В Северодонецке из-за обстрелов опять перебит газопровод.

В целом, отметил Гайдай, украинские защитники отбили семь атак: уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы врага.

Читайте также: РФ ударила по Николаеву запрещенным оружием и готовит наступление на востоке – Генштаб ВСУ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.