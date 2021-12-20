Кризисную атмосферу создал Кремль, России никто не угрожает – посол Украины в ЕС

Сегодня России никто не угрожает, кризис создал сам Кремль. Об этом заявил посол Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов в интервью онлайн-газете EUobserver.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Угрозу войны России против Украины следует рассматривать с точки зрения геополитических и политических потребностей", – сказал посол.

Дипломат считает, что РФ "нужен толчок вроде Крыма", "чтобы восстановить свой имидж" и представить, что "она занимает первое место в мировых делах", сказал Ченцов, имея в виду оккупацию Крыма Россией в 2014 году.

А "ирония ситуации состоит в том, что именно Кремль подталкивает Украину к вступлению в НАТО, а не Запад".

Читайте также: Россия опубликовала требования Путина к НАТО и США: полный текст

Посол считает, что "Кремль не понимает Украину", думая, что "это легкая добыча".

Ченцов заявил, что "Украина – совсем другая страна по сравнению с ситуацией 2014 года".

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.