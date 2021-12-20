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Кризисную атмосферу создал Кремль, России никто не угрожает – посол Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 11:42
Кризисную атмосферу создал Кремль, России никто не угрожает – посол Украины в ЕС - Фото
Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов (слева) (Фото – consilium.eu)

Сегодня России никто не угрожает, кризис создал сам Кремль. Об этом заявил посол Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов в интервью онлайн-газете EUobserver.

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"Угрозу войны России против Украины следует рассматривать с точки зрения геополитических и политических потребностей", – сказал посол.

Дипломат считает, что РФ "нужен толчок вроде Крыма", "чтобы восстановить свой имидж" и представить, что "она занимает первое место в мировых делах", сказал Ченцов, имея в виду оккупацию Крыма Россией в 2014 году.

А "ирония ситуации состоит в том, что именно Кремль подталкивает Украину к вступлению в НАТО, а не Запад".

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Посол считает, что "Кремль не понимает Украину", думая, что "это легкая добыча".

Ченцов заявил, что "Украина – совсем другая страна по сравнению с ситуацией 2014 года".

Александр Матвиенко
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агрессия России геополитика нато вторжение союзники Всеволод Ченцов
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