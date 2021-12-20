Кризисную атмосферу создал Кремль, России никто не угрожает – посол Украины в ЕС
Сегодня России никто не угрожает, кризис создал сам Кремль. Об этом заявил посол Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов в интервью онлайн-газете EUobserver.
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"Угрозу войны России против Украины следует рассматривать с точки зрения геополитических и политических потребностей", – сказал посол.
Дипломат считает, что РФ "нужен толчок вроде Крыма", "чтобы восстановить свой имидж" и представить, что "она занимает первое место в мировых делах", сказал Ченцов, имея в виду оккупацию Крыма Россией в 2014 году.
А "ирония ситуации состоит в том, что именно Кремль подталкивает Украину к вступлению в НАТО, а не Запад".
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Посол считает, что "Кремль не понимает Украину", думая, что "это легкая добыча".
Ченцов заявил, что "Украина – совсем другая страна по сравнению с ситуацией 2014 года".
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь 2022 года. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает Западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- В НАТО ответили Кремлю, что вопрос членства в Альянсе будет решать сама Украина и 30 стран-участников НАТО.
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