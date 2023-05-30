Крупнейшие европейские учения авиации в Норвегии: F-16 и самый большой корабль в мире

В Норвегии начались масштабные учения авиации Arctic Challenge, в которых принимают участие 13 государств-членов НАТО и Швеция. Учения проходят впервые с начала широкомасштабной войны России против Украины, на них привлечено рекордное количество техники, сообщает Euronews.

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В учениях примут участие 2700 военнослужащих и 150 истребителей из 14 государств.

Среди самолетов представлены французские Rafale и Mirage, немецкие Eurofighter, шведские Gripen, норвежские F-16 и американские F-35.

Euronews отмечает, что в прошлом государства-организаторы говорили, что это не "учения НАТО", чтобы успокоить Россию, однако "ситуация изменилась".

"В этом году это особенно важно, потому что в Европе совсем другая ситуация: у нас продолжается война. Мы, северные страны, должны держаться друг за друга. Arctic Challenge – возможность продемонстрировать наше единство", – сказал Мартин Тесли, командир авиакрыла 132 королевских ВВС Норвегии.

Учения будут продолжаться до 9 июня. Ожидается, что в них примет участие крупнейший военный корабль в мире – атомный авианосец Gerald R. Ford военно-морских сил США. 24 мая этот корабль был замечен в Норвегии.

23 мая 2023 года в России назвали вход авианосца Gerald R. Ford в Балтику "нелогичным и вредным".

25 мая министр обороны Норвегии заявил, что государство присоединится к подготовке украинских военных на западных истребителях F-16.

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