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Наймасштабніші європейські навчання авіації в Норвегії: F-16 та найбільший корабель у світі

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 17:23
Наймасштабніші європейські навчання авіації в Норвегії: F-16 та найбільший корабель у світі - Фото
Винищувачі Eurofighter (Фото: Німецькі ВПС)

У Норвегії розпочались масштабні навчання авіації Arctic Challenge, у яких беруть участь 13 держав-членів НАТО та Швеція. Навчання відбуваються вперше з початку широкомасштабної війни Росії проти України, на них залучена рекордна кількість техніки, повідомляє Euronews.

Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь 2700 військовослужбовців та 150 винищувачів з 14 держав.

Серед літаків представлені французькі Rafale та Mirage, німецькі Eurofighter, шведські Gripen, норвезькі F-16 та американські F-35.

Euronews зазначає, що в минулому держави-організатори говорили, що це не "навчання НАТО", щоб заспокоїти Росію, проте наразі "ситуація змінилась".

"Цього року це особливо важливо, бо в Європі зовсім інша ситуація: у нас триває війна. Ми, північні країни, повинні триматись одне за одного. Arctic Challenge – можливість продемонструвати нашу єдність", – сказав Мартін Теслі, командир авіакрила  132 королівських ВПС Норвегії.

Навчання триватимуть до 9 червня. Очікується, що в них візьме участь найбільший військовий корабель у світі – атомний авіаносець Gerald R. Ford військово-морських сил США. 24 травня цей корабель помітили в Норвегії.

  • 23 травня 2023 року у Росії назвали вхід авіаносця Gerald R. Ford в Балтику "нелогічним і шкідливим".
  • 25 травня міністр оборони Норвегії заявив, що держава доєднається до підготовки українських військових на західних винищувачах F-16.

Читайте також: Резніков союзникам: Нам потрібно 120 винищувачів. Eurofighter та Gripen також допомогли б

Артем Джеріпа
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військові навчанняF-16f-35gripenEurofighterMirageвинищувачіGerald R. Fordатомний авіаносець
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