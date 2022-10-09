UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крымский мост. ОК "Юг": На полуострове понимают, что нужно готовиться к развитию событий

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 14:15
Крымский мост. ОК
Наталья Гуменюк (Фото: скриншот с видео)

Во временно оккупированном Крыму после взрыва на мосту через Керченский пролив поняли, что нужно "готовиться к развитию событий". Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, Крымский мост является "знаковым" объектом, взрыв на котором ставят в один ряд с уничтожением ракетного крейсера "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

"Все, что там происходит, это происходит на оккупированной территории. Пусть эти события получат международную оценку. А мы пока будем придерживаться режима информационной тишины", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что мост пока не приведен в полное рабочее состояние, но продолжает свою работу, а поэтому не стоит думать, что россияне не смогут подтягивать через него резервы. 

Смотрите также: Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым крымский мост временно оккупированные территории ОК Юг Наталья Гуменюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 