Крымский мост. ОК "Юг": На полуострове понимают, что нужно готовиться к развитию событий
Во временно оккупированном Крыму после взрыва на мосту через Керченский пролив поняли, что нужно "готовиться к развитию событий". Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, Крымский мост является "знаковым" объектом, взрыв на котором ставят в один ряд с уничтожением ракетного крейсера "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.
"Все, что там происходит, это происходит на оккупированной территории. Пусть эти события получат международную оценку. А мы пока будем придерживаться режима информационной тишины", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что мост пока не приведен в полное рабочее состояние, но продолжает свою работу, а поэтому не стоит думать, что россияне не смогут подтягивать через него резервы.
- Взрыв на Крымском мосту 8 октября затруднит логистику российских оккупантов на юге и, вероятно, "сильно затронет" диктатора Владимира Путина, заявила британская разведка.
- Институт изучения войны (ISW) считает, что взрыв на Крымском мосту не приведет к постоянному нарушению логистики оккупантов.
- В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.
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