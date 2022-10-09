Крымский мост. ОК "Юг": На полуострове понимают, что нужно готовиться к развитию событий

Во временно оккупированном Крыму после взрыва на мосту через Керченский пролив поняли, что нужно "готовиться к развитию событий". Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, Крымский мост является "знаковым" объектом, взрыв на котором ставят в один ряд с уничтожением ракетного крейсера "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

"Все, что там происходит, это происходит на оккупированной территории. Пусть эти события получат международную оценку. А мы пока будем придерживаться режима информационной тишины", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что мост пока не приведен в полное рабочее состояние, но продолжает свою работу, а поэтому не стоит думать, что россияне не смогут подтягивать через него резервы.

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Дмитро Гриниченко

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