Крынки. На левом берегу Днепра под Херсоном ВСУ связывают части армии России — союзники

Полковник Ребо заявил, что в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдармы

Ээро Ребо (Фото: скриншот с видео)

На левом берегу Днепра в Херсонской области Вооруженные Силы Украины сковывают подразделения российской армии. Об этом заявил полковник генерального штаба Кайтселийта Эстонии Ээро Ребо, цитирует его ERR.

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По его словам, на Херсонском направлении украинские соединения удерживают созданные плацдармы на левом берегу Днепра.

"Они связывают там части ВС РФ, которые, несмотря на различные попытки атак, не смогли заставить украинцев отступить оттуда", — сказал Ребо.

Также военный заявил, что на Запорожском направлении активные бои идут в основном на юге от Великой Новоселки, где ни одна из сторон не продвигается вперед.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью. Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент Зеленский опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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