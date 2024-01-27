Кринки. На лівому березі Дніпра під Херсоном ЗСУ сковують частини армії Росії — союзники

Полковник Ребо заявив, що на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарми

Ееро Ребо (Фото: скриншот з відео)

На лівому березі Дніпра на Херсонщині Збройні Сили України сковують підрозділи російської армії. Про це заявив полковник генерального штабу Кайтселійта Естонії Ееро Ребо, цитує його ERR.

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За його словами, на Херсонщині українські з'єднання утримують створені плацдарми на лівому березі Дніпра.

"Вони зв'язують там частини ЗС РФ, які, попри різні спроби атак, не змогли змусити українців відступити звідти", – сказав Ребо.

Також військовий заявив, що на Запорізькому напрямку активні бої йдуть здебільшого на півдні від Великої Новосілки, де жодна зі сторін не просувається вперед.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент Зеленський опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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